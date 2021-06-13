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Fotogallery dell'ordinazione episcopale di don Giuseppe Mazzafaro nella diocesi di Cerreto Sannita

13 Giugno 2021

Chiesa

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Fotogallery dell'ordinazione episcopale di don Giuseppe Mazzafaro nella diocesi di Cerreto Sannita
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