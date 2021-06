appuntamento

Presentazione in piazza San Cosimato a Roma il I Luglio, con la partecipazione di Marco Impagliazzo, del film "For Sama"

Alle ore 21:15 in Piazza San Cosimato

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

il 1 luglio alle ore 21.15 in piazza San Cosimato, a Roma, l’Associazione Piccolo America e la rivista "Confronti" promuovono la proiezione del film For Sama di Waad al-Kateab e Edward Watts (2019, 100 min).

Presentano il film:

il regista Edward Watts

Marco Impagliazzo (Sant'Egidio)

Annalisa Camilli ("Internazionale")

Oscar Camps (fondatore della Ong Open Arms)

Paolo Naso (coordinatore di Mediterranean Hope, programma migranti e rifugiati della FCEI)

Alessandra Trotta (moderatora della Tavola Valdese).

Modera la serata Claudio Paravati (direttore di "Confronti").



For Sama è una video-lettera dolorosa e accurata, filmata dalla regista siriana Waad al-Kateab per raccontare a sua figlia Sama la sua vita ad Aleppo da ribelle, durante i cinque anni di rivolta siriana, dalle prime manifestazioni studentesche fino alla guerra civile. In questo enorme dramma collettivo, Sama si pone come testimone di resistenza e speranza.

L’ingresso alla manifestazione sarà consentito solo su prenotazione, tramite registrazione su www.prenotaunposto.it/ilcinemainpiazza.



Sul sito si potrà prenotare dal giorno stesso della proiezione alle ore 9 la propria “piazzola” dove sarà possibile partecipare alle serate con cuscini, teli e sedute portati da casa, nel rispetto delle norme anti-coronavirus.