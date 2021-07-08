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Preghiera per la Chiesa in streaming alle 20:00

8 Luglio 2021

Preghiera in streaming

Memoria di Floribert Bwana Chui, giovane congolese della Comunità di Sant'Egidio, ucciso nel 2007 da ignoti a Goma per essersi opposto a un tentativo di corruzione.

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