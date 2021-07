news

1° Giornata mondiale dei nonni e degli anziani istituita da papa Francesco. La partecipazione della Comunità di Sant’Egidio

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Domenica 25 luglio si celebra la 1° Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, istituita da papa Francesco. La Comunità di Sant’Egidio si unisce con gratitudine, in tutto il mondo, alla celebrazione di questa festa e alla liturgia eucaristica che si svolgerà nella basilica di San Pietro con la partecipazione di alcune centinaia di anziani romani. Nell’ambito della trasmissione “A sua immagine” (Rai 1), un servizio su “Viva gli anziani!” mostrerà le attività del programma di Sant’Egidio che si prende cura della popolazione sopra gli 80 anni, anche con la partecipazione attiva delle persone anziane.

A loro, il Papa, in questo tempo attraversato dalla pandemia, ha rivolto un messaggio dal titolo "Io sono con te tutti i giorni", auspicando che ognuno sia raggiunto da un "angelo" e allo stesso tempo chiedendo a ciascun anziano di svolgere un ruolo decisivo per la costruzione del futuro di tutti:

"Vorrei dirti che c’è bisogno di te per costruire, nella fraternità e nell’amicizia sociale, il mondo di domani: quello in cui vivremo – noi con i nostri figli e nipoti – quando la tempesta si sarà placata. Tra i diversi pilastri che dovranno sorreggere questa nuova costruzione ce ne sono tre che tu, meglio di altri, puoi aiutare a collocare. Tre pilastri: i sogni, la memoria e la preghiera. La vicinanza del Signore donerà la forza per intraprendere un nuovo cammino anche ai più fragili tra di noi, per le strade del sogno, della memoria e della preghiera". LEGGI TUTTO

Inoltre, in tutta Italia, la Comunità avrà cura di diffondere il messaggio che Papa Francesco ha rivolto agli anziani. La lettera verrà consegnata personalmente o inviata via posta - grazie anche al sostegno di Enel Cuore, che già da tempo sostiene la Comunità nel suo impegno per gli anziani - a diverse decine di migliaia di anziani in tutta Italia, nelle città, nei piccoli Comuni e nelle isole.



Leggi anche

La presentazione della prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani e del messaggio di papa Francesco