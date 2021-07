news

Solidarietà di Sant'Egidio alla famiglia di Youns El Boussattaoui, ucciso a Voghera

Una delegazione della Comunità di Sant'Egidio di Milano si è recata a Voghera, per esprimere la sua solidarietà alla famiglia di Youns El Boussetaoui, di origini marocchine, ucciso martedì scorso con un colpo di arma da fuoco e ribadire l'importanza di dire no all’indifferenza e contrastare le tesi di chi cerca appigli per sminuire la gravità di un atto che ha fermato la vita di un uomo.



In piazza Meardi, dove è avvenuto l’omicidio di Youns, la delegazione ha incontrato i genitori, la sorella e il fratello, a cui ha testimoniato la vicinanza per il dolore della perdita del figlio e del fratello. La morte di Youns non riguarda solo la sua famiglia o solo gli immigrati, o chi ha problemi psichici e vive in strada. Riguarda tutti noi: dice come vogliamo essere, quale società vogliamo contribuire a costruire.