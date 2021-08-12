appuntamento

Presentazione del libro di Andrea Riccardi "La Chiesa brucia" a Fondi, il 23 agosto

23 Agosto 2021 - FONDI, ITALIA

Andrea Riccardi
Marco ImpagliazzoVincenzo PagliaChiesa Cattolica

con l'autore, mons. Vincenzo Paglia, mons. Luigi Vari, Marco Impagliazzo

Condividi su