news

Ferragosto di solidarietà a Roma con Sant'Egidio. Un servizio del TG5

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Anziani soli, stranieri, senzatetto, ma anche giovani e disoccupati, le vittime economiche di quasi 2 anni di pandemia. È lunga come non mai quest'anno la fila davanti la Comunità di Sant'Egidio di Roma, tutti in attesa di rricevere il pranzo di ferragosto. Secondo i volontari l'affluenza è più che raddoppiata rispetto lo scorso anno, qui come in tutte le altre mense della solidarietà.