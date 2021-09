news

Il ricordo di Willy Monteiro con i Giovani per la Pace

Il 6 settembre 2020 con efferata violenza veniva ucciso a Colleferro, per aver preso le difese di un amico, Willy Monteiro Duarte, un giovane di 21 anni di origine capoverdiana.

I Giovani per la Pace di Colleferro, che da allora si sono stretti alla famiglia con diverse visite, non hanno voluto dimenticare questo anniversario, ma insieme ad altre associazioni di Paliano, Artena e dei paesi limitrofi, hanno manifestato contro ogni forma di violenza e razzismo e allestito il Villaggio dei “Cantieri di Pace”, che ha saputo resistere tenacemente anche alla pioggia battente che ha colpito il paese.

I Giovani per la Pace hanno voluto offrire ai loro coetanei della zona una proposta per dare vita ad una cultura dell’incontro e del rispetto reciproco: la Scuola della Pace, uno spazio in cui giovani e bambini testimoniano insieme la possibilità di creare un mondo più umano a partire dai più piccoli. Questo il loro messaggio: “Ognuno può fare qualcosa per costruire un futuro migliore e noi giovani vogliamo esserne protagonisti”.