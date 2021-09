news

In Italia iniziano le scuole per quasi 4 milioni di studenti. Ed anche le nostre scuole di Lingua e Cultura si preparano alla riapertura

Oggi in tutta Italia le scuole iniziano per quasi 4 milioni di studenti ed anche le nostre scuole di lingua e cultura si preparano alla riapertura. Dal 2 settembre infatti solo nella sede di Trastevere a Roma si sono già iscritte 379 persone, provenienti da numerosi paesi del mondo, desiderose di imparare l'italiano per integrarsi appieno nella società.



A Roma le iscrizioni ai corsi di Lingua e Cultura Italiana (livello A1-A2-B1-B2-C1) si possono effettuare presso la segreteria in Piazza di Santa Maria in Trastevere, 23.



La segreteria è aperta il giovedì dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 9.30 alle 12.30.



È possibile prenotare l'appuntamento, per iscriversi a scuola, sul sito www.gentidipace.it



I corsi sono gratuiti, per il rilascio della tessera della scuola sono necessarie 2 fotografie.



I corsi A1 e A2 sono due volte alla settimana, 2 ore per ogni lezione. I livelli B1, B2, C1 sono una volta alla settimana, la lezione è di 2 ore e 30. I corsi si svolgono tutti i giorni inclusa la domenica. Vista l'attuale situazione pandemica, se i partecipanti alle lezioni saranno in numero superiore ai posti disponibili in sala, le lezioni si svolgeranno in modalità ibrida, ovvero con una parte degli studenti in presenza in sala e gli altri collegati online. Gli studenti che partecipano in presenza dovranno essere in possesso di certificato vaccinale. A fine corso verrà rilasciato un attestato del livello raggiunto.



È inoltre possibile effettuare l'esame di certificazione linguistica (PLIDA o CELI) solo dopo aver frequentato il corso di lingua.

La scuola di Lingua e Cultura è presente a Roma anche nei quartieri:



CASSIA, ESQUILINO - MONTI, NOMENTANO, PRIMA PORTA, PRIMAVALLE, TIBURTINO, TORPIGNATTARA, TORRENOVA, OSTIA



E in altre città italiane:



GENOVA, NAPOLI, MILANO, FIRENZE, TORINO, NOVARA, PISA, LIVORNO, CATANIA, MESSINA, TREVISO, TRIESTE

Per ulteriori informazioni su orari e sedi compilare il form sottostante: