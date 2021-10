news

"Paz em Moçambique". Videoclip dell'incontro a Maputo: religioni e culture in dialogo nello spirito di "Popoli Fratelli, Terra Futura"

Nella videoclip, immagini dell'Incontro interreligioso davanti alla cattedrale di Maputo, svolto nel giorno della pace. Il 4 ottobre 1992 si firmava a Roma il trattato di pace che metteva fine alla lunga e sanguinosa guerra che aveva attraversato il Mozambico all'indomani dell'indipendenza, grazie alla mediazione della Comunità di Sant'Egidio.

Da 29 anni, in Mozambico, Sant'Egidio è il nome della pace.

L'evento è collegato all'Incontro internazionale per la pace "Popoli Fratelli, Terra Futura", il 6 e 7 ottobre a Roma, in cui religioni e culture dialogano sulle sfide globali, in un mondo che esce dalla pandemia.





Link alla registrazione della diretta