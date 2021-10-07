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Confronto, pace, convivenza: fedeli di varie religioni insieme. Un editoriale di Andrea Riccardi

7 Ottobre 2021

Andrea Riccardi#FraternityForFuture

I credenti si riuniscono in preghiera davanti al Colosseo con papa Francesco e altri leader spirituali. È previsto anche l`intervento della cancelliera tedesca Angela Merkel

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