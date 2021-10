news

Aiuti alimentari e prevenzione del contagio a Bukavu, nel Congo dell'Est: nella prigione Centrale e con i bambini di strada

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Nell’emergenza causata dalla pandemia, la Comunità di Sant’Egidio ha continuato il suo servizio di sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione: anziani, bambini di strada e detenuti.

Nella prigione centrale di Bukavu, Sant'Egidio distribuisce regolarmente kit di sostegno alimentare, che comprendono riso e fagioli, ma anche saponi, disinfettanti e maschere protettive.

La distribuzione è stata l’occasione per iniziare un aiuto anche nel campo sanitario, attraverso una opportuna sensibilizzazione per la prevenzione del contagio da Covid-19, spiegare l’utilità della vaccinazione e l’importanza delle misure igieniche fondamentali.

Nella prigione, un vecchio edificio di epoca coloniale costruito per 500 persone, oggi sono più del triplo: 1555 prigionieri di cui 89 minori e 43 donne in settori separati. Il sovraffollamento è un problema gravissimo ed un fattore di rischio per il contagio.

Oltre la prigione centrale, le distribuzioni alimentari hanno interessato i bambini di strada il cui numero è aumentato nel corso della pandemia e gli anziani del quartiere del Cercle Hippique. Dal mese di giugno ad oggi sono stati più di 5.000 i kit alimentari distribuiti dalla Comunità.