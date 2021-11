news

Mons. Cesare Di Pietro visita il centro polifunzionale "Floribert" di Sant'Egidio a Messina: punto vaccinale e di distribuzione alimentare

Sabato 30 ottobre, Mons. Cesare Di Pietro, vescovo ausiliare di Messina, ha visitato il centro polifunzionale "Floribert Bwana Chui" della Comunità di Sant'Egidio.

Il centro, che opera nella periferia della città "Camaro", è un bene confiscato alla mafia ed è uno spazio liberato, come sottolineato più volte dal vescovo che ha tenuto a precisare un aspetto della sua presenza:"è una visita a degli amici".

Nel corso della mattinata ha partecipato alla distribuzione della spesa ai più poveri, ascoltando tante storie di famiglie, anziani, stranieri che trovano nel centro un luogo familiare e amico.

Ha aiutato quanti si occupano della preparazione dei pacchi spesa e ha incontrato poi le persone che in questo centro si occupano di anziani, bambini, stranieri, famiglie in difficoltà sottolineando come ognuno in questo luogo è quel samaritano del Vangelo che sceglie di fermarsi davanti ai tanti uomini e alle tante donne che soffrono in questa città. È rimasto inoltre favorevolmente colpito dal fatto che il centro ospita un punto vaccinale che ha l'obiettivo di favorire la vaccinazione delle persone in questa periferia e dei tanti poveri che il centro ospita durante la settimana.

Dopo aver benedetto i locali, ringraziando ancora Sant'Egidio, ha così commentato: "Siete il volto bello di una Chiesa attenta a chi ha più bisogno".