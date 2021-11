appuntamento

A Novara il 2 Novembre presidio contro la strumentalizzazione della Shoah

Alle ore 18:30 in piazza Gramsci ( ex piazza del Rosario)

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

La Comunità di Sant'Egidio e la Comunità Ebraica di Vercelli - Biella - Novara e Verbania - Cusio - Ossola promuovono per martedì 2 novembre alle ore 18:30 in piazza Gramsci (ex piazza del Rosario) un presidio di riflessione e di testimonianza contro la strumentalizzazione della Shoah.