"Non strumentalizzare la Shoah". A Milano e a Novara due presidi di memoria e riflessione della Comunità di Sant'Egidio con le Comunità ebraiche

Per non smarrire il valore della memoria e ricordare lo sterminio di persone innocenti nella Shoah, il 2 novembre, a Milano e a Novara, la Comunità di Sant’Egidio e le Comunità ebraiche hanno organizzato due presidi.



A Milano l’appuntamento è alle ore 18.00 in piazza Safra, davanti al Memoriale della Shoah, istituzione che partecipa tra i promotori.



A Novara, alle ore 18:30 a piazza Gramsci (ex piazza del Rosario), insieme alla Comunità ebraica di Vercelli, Biella, Novara e VCO.