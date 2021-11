news

Riapre a Barcellona "Espacio de Solidaridad", dove si vende e si compra gratis amicizia e cura per gli anziani

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Nel cuore del Barrio Gotico di Barcellona, ​​dopo diversi mesi di pandemia Sant'Egidio ha riaperto "Espacio de Solidaridad" del movimento "Viva gli anziani".



È un luogo di incontro per gli anziani del quartiere, dove si può vivere la solidarietà. Si trovano articoli da regalo dall'Africa, dall'America Latina e anche artigianato e "ricami" realizzati dagli anziani. Il ricavato viene devoluto al sostegno del cohousing degli anziani della zona.



Dopo un lungo tempo durante il quale gli anziani sono stati confinati nelle loro case senza poter incontrare i loro amici, "Espacio de Solidaridad" ha permesso di restituire la gioia di reincontrarsi. Come ha detto Lourdes, una donna di 89 anni. “Stavamo aspettando questo giorno, per rimetterci in movimento!”. Tra gli anziani del quartiere, e non solo, da giorni si era diffusa la notizia e in tanti si sono presentati la mattina del giorno dell'apertura.