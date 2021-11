news

“Mai avrei pensato nella mia vita di poter avere una casa come questa": inaugurata a Balaka in Malawi una nuova casa per anziani

Da molti anni Sant’Egidio visita e aiuta i molti anziani della zona di Balaka, sostenendoli nelle loro necessità: il cibo, la salute, la casa e altri bisogni. Nel tempo è nata un'amicizia che ha legato sempre più i giovani della Comunità agli anziani e ha generato una rete di protezione per la loro vita, non solo per rispondere ai loro bisogni ma anche una protezione dalle violenze di cui sono oggetto.



Balaka è un’area molto rurale del Malawi, dove la popolazione vive essenzialmente di agricoltura, i giovani appena possono vanno a vivere in città e gli anziani restano soli. Spesso vivono di elemosina o di qualcosa che riescono a racimolare negli scarti dei mercati, oppure, alle volte, accusati di stregoneria per la loro longevità subendo violenze che a volte portano alla morte.

Purtroppo per vari motivi, alcuni di loro, finiscono per vivere per strada. A volte con le piogge le loro case crollano, altre volte non sono in grado di pagare un affitto o anche vengono espropriati della loro casa dai familiari che se ne impossessano. Il bisogno di case per loro cresce ogni giorno. Grazie al lascito di un’anziana italiana a cui era stato raccontata la condizione dei suoi coetanei in Malawi, è stato possibile costruire una bella casa famiglia di tre stanze, che ospiterà 5 persone.



Grande la gioia di Lucy, Malingamoyo e suo marito, di Mzunga e John per la nuova casa. Lucy, 73 anni, aveva perso la sua casa a causa delle grandi piogge dello scorso anno e dormiva in ripari di fortuna per la strada, ha salutato l’ingresso nella nuova casa ringraziando: “Mai avrei pensato nella mia vita di poter avere una casa come questa e una famiglia che mi vuole bene. Che Dio vi benedica”. La casa di Balaka è la seconda casa famiglia per anziani di Sant’Egidio, dopo quella di Blantyre, aperta in Malawi.

L'inaugurazione è stata fatta in occasione della 5° Giornata mondiale dei poveri, istituita da papa Francesco.