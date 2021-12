news

"Nascere non basta": in 8 minuti, cosa è BRAVO! e l'importanza della registrazione anagrafica dei bambini in Africa. Podcast

su Radio3 Mondo

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Per accedere a un futuro sicuro i bambini hanno bisogno di essere registrati allo stato civile. È vitale per assicurare al neonato un'identità legale, così come l'accesso alla salute. Ne parla Roberto Zichittella nel podcast di Radio3 Mondo con Evelina Martelli, coordinatrice del programma BRAVO! di Sant'Egidio che ha come obiettivo la registrazione anagrafica dei bambini in Africa. L'impegno della Comunità è raccontato in un libro dal titolo significativo "Nascere non basta", di recente pubblicazione per le edizioni San Paolo.

L'intervista è al minuto 15:40 (durata 8 minuti). Ascolta la puntata »