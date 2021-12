news

In partenza per la Grecia e Cipro, papa Francesco saluta un gruppo di migranti accolti dalla Comunità. Alcuni vennero in Italia da Lesbo sul volo papale

Questa mattina, prima di lasciare Casa Santa Marta in partenza per il suo viaggio apostolico a Cipro e in Grecia, papa Francesco ha salutato 12 rifugiati accompagnati dall'Elemosiniere di Sua Santità, il cardinale Konrad Krajewski. I migranti, ora residenti in Italia, provengono dalla Siria, dal Congo, dalla Somalia e dall'Afghanistan. Sono transitati per il campo di Lesbo negli scorsi anni e sono stati accolti al loro arrivo dalla Comunità di Sant'Egidio. Tra di loro, alcuni erano venuti con il Papa sull'aereo papale nel 2016.



Erano presenti Qutaiba, un ingegnere petrolifero che è venuto con Papa Francesco da Lesbo nel 2016, poi raggiunto dalla moglie e dal figlio piccolo dalla Siria; Noor Bibi e suo marito dall'Afghanistan; Chantel, una donna congolese con i suoi 3 figli dal campo profughi di Lesbo; e una famiglia somala con la mamma in carrozzina e i suoi tre figli che fu portata a braccio sulla barca dalla Turchia sempre fino all'isola di Lesbo.