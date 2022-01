news

"Mi sono vaccinato perché vi voglio bene". L'esempio viene dai più piccoli, all'hub vaccinale di Sant'Egidio a Roma

Galleria di foto - Video del TGR Lazio (Rai 3)

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

L’«hub degli invisibili» allestito da Sant’Egidio nell’ex ospedale San Gallicano a Roma ha permesso, nell’open day di domenica 9 gennaio, la vaccinazione di più di 400 bambini tra i cinque e gli undici anni, molti dei quali, per diversi motivi rischiavano di rimanere esclusi dalla campagna vaccinale, spesso per problemi legati ai documenti.

La vaccinazione è stata offerta anche ai genitori e ai fratelli dei bambini, coinvolti nella rete delle Scuole della Pace, presidi nella periferia di Roma dove si studia insieme e si apprendono i valori della solidarietà e del rispetto degli altri.

“Io mi vaccino perché vi voglio bene” è scritto sugli adesivi che i bambini mostrano dopo la puntura e c’è anche un “attestato di altruismo”, per essere consapevoli di aver protetto se stessi e gli altri, in particolare i più anziani e vulnerabili. I bambini hanno aderito con serietà ed entusiasmo, in un clima di festa - ognuno è tornato a casa con un giocattolo. Un esempio da cogliere, che viene dai più piccoli, come è mostrato nel servizio del TGR Lazio.

Guarda la galleria di foto »