Sabato 22 gennaio, ore 10 - 17: apertura straordinaria della mostra DIS/INTEGRATION

dei laboratori d'arte di Sant'Egidio. Ingresso gratuito su prenotazione

Grande successo di pubblico per la mostra DIS/INTEGRATION realizzata dagli artisti con disabilità dei laboratori d'arte di Sant'Egidio con César Meneghetti, in collaborazione con altri importanti autori, a cura di Alessandro Zuccari.

Per favorire le visite, dato l'alto numero di richieste, la mostra, che chiude il 28 gennaio, è aperta in maniera eccezionale sabato 22, dalle 10 alle 17. Per accedere occore PRENOTARE QUI

DIS/INTEGRATION è il frutto di un dialogo lungo dieci anni tra César Meneghetti e gli artisti con disabilità, un'amicizia raccontata in un breve video proiettato durante l'inaugurazione. Guarda il video

DIS/INTEGRATION



César Meneghetti

con gli artisti con disabilità dei Laboratori d'Arte di Sant'Egidio

Alessandro Adamo / Alvaro Antonelli / Marianna Caprioletti / Lamberto Cicchetti / Annamaria Colapietro / Michele Colasanti / Luca De Benedictis / Samanta Famiani / Paola Lanzellotti / Arturo Maggio / Roberto Mizzon / Patrizia Nasini / Antonio Padula / Barbara Piccinini / Abdullah Rahamani / Micaela Vinci / Giuseppe Vomero Leonardo Crudi / Elia Novecento / Sibomana



a cura di Alessandro Zuccari



Rettorato della Sapienza Università di Roma



29.11.2021 » 28.01.2022



ore 10 » 18 / solo su prenotazione

Biglietto gratuito: https://dis_integration_tickets.eventbrite.com/



Rettorato della Sapienza Università di Roma

