news

Sportello telefonico gratuito per il diritto allo studio: il Contact Center dei Giovani per la pace, un numero contro la dispersione scolastica 068992244

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

La scuola è un ambito decisivo per il futuro di tutti, per questo la Comunità di Sant’Egidio ha attivato un programma di sostegno con uno sportello telefonico gratuito, un Contact Center, per il contrasto alla povertà educativa minorile.

Sostegno gratuito per il diritto allo studio

Invia un messaggio su WhatsApp o chiama il numero 06 899 22 44

[email protected]

L’obiettivo è sostenere gli studenti proponendo interventi mirati, in sinergia tra mondo della scuola e volontariato così da ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.

Il Contact Center si occupa di raggiungere i minori che vivono in situazioni di disagio e povertà educativa facilitando la collaborazione tra scuola e famiglie.



Allo sportello possono rivolgersi genitori, docenti, personale scolastico, educatori e chiunque voglia segnalare situazioni di disagio.



Il Contact Center permette di attivare:

Supporto per l’iscrizione scolastica

Aiuto nel caso di difficoltà legate alla didattica a distanza (DAD)

Sostegno ai bambini e ragazzi con difficoltà nella frequenza delle lezioni

Attività aggregative per bambini e adolescenti

Sostegno allo studio

Clicca per ingrandire l'immagine

Scheda informativa del Contact Center (PDF)

Locandina (PDF)