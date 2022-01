news

Domenica della Parola di Dio, festa che celebra la Bibbia. Sabato 22 alle ore 20 liturgia a Santa Maria in Trastevere. In streaming

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

La terza domenica del tempo ordinario – nel 2022 è il 23 gennaio – si celebra la Domenica della Parola di Dio, una Festa molto cara alla Comunità di Sant’Egidio che dall’ascolto delle Sacre Scritture è nata ed è sostenuta ogni giorno nel suo cammino. Nella celebrazione eucaristica la Bibbia è posta al centro ed ognuno tiene nelle mani la sua copia, come segno di un popolo che riscopre la Parola di Dio, una visione figlia del Concilio Vaticano II.



È una giornata in cui condividere “il dono della Bibbia, gioia dei cristiani”, come dice Andrea Riccardi in un’intervista del 2021 per la rivista Credere (leggila qui), in cui è posto l’interrogativo fondamentale del significato della frequentazione delle Scritture e della preghiera.

La Festa è stata istituita da papa Francesco nel 2019 con la lettera apostolica “Aperuit illis”, in cui è ampiamente citata la costituzione dogmatica “Dei Verbum” del Vaticano II e in cui è indicata la valenza ecumenica della giornata, vicina al periodo in cui siamo invitati al dialogo con gli ebrei e alla preghiera per l’unità dei cristiani.

La liturgia nella Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma, sabato 22 gennaio alle ore 20:00, si può seguire anche in streaming su sito, social e app della Comunità di Sant’Egidio.

Approfondimenti

Papa Francesco istituisce la Domenica della Parola di Dio. Andrea Riccardi: Sacra Scrittura, forza del popolo di Dio. (Avvenire, 1/10/2019)

Domenica della Parola, festa che mette al centro la Bibbia. Un'introduzione di Andrea Riccardi (2017) - VIDEO

L'omelia di mons. Vincenzo Paglia per la Domenica della Parola 2021