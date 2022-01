appuntamento

Nel male della Shoah la resistenza dei Giusti. Lectio magistralis di Andrea Riccardi il 26 gennaio per la Giornata della Memoria

Università di Padova, in presenza su prenotazione e in streaming

Lectio magistralis di Andrea Riccardi

Mercoledì 26 gennaio, ore 11.00

Sala dei Giganti, Palazzo Liviano



In occasione della Giornata della memoria, l'Università degli Studi di Padova ha invitato Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio, a tenere una lectio magistralis dedicata ai “giusti”, a coloro, uomini e donne, che, ascoltando la propria coscienza, hanno solidarizzato con le persone perseguitate e le hanno aiutate opponendosi con gesti concreti alle atrocità della Shoah.

L’incontro è aperto a tutte le persone interessate, su prenotazione. Per partecipare è necessario essere in possesso del Green Pass rafforzato.

Per maggiori informazioni visita il sito dell'Università di Padova »



L’evento viene anche trasmesso in streaming nel canale YouTube dell’Università di Padova.