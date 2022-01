news

Grazie a #coopforafrica si potranno vaccinare oltre 330.000 persone

Al fianco di Coop l’Agenzia ONU per i Rifugiati-UNHCR, la Comunità di Sant’Egidio e Medici Senza Frontiere.

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

#coopforafrica, la campagna di raccolta fondi promossa da Coop per favorire la vaccinazione e la lotta al Covid in Africa ha raggiunto e superato l’obiettivo che si era prefissata, grazie a donazioni singole e al raddoppio delle donazioni ad opera delle cooperative di consumatori. Sono stati donati complessivamente oltre 1 milione e 650.000 euro consentendo così di vaccinare oltre 330.000 persone.

Raggiunge e supera l'obiettivo la raccolta fondi #Coopforafrica, per favorire la vaccinazione e la lotta al Covid in Africa. In quaranta giorni, dal 9 dicembre al 16 gennaio, le donazioni ammontano a 1.651.977 euro, fra contributi dei cittadini e delle cooperative. I donatori sono 125.530 e hanno contribuito in diverse modalità: versando alle casse, sulla piattaforma online Eppela o effettuando bonifici sul conto corrente dedicato. La somma permetterà di vaccinare oltre 330.000 persone in un continente come quello africano dove la pandemia si scarica su sistemi sanitari fragili e insufficienti. Al fianco di Coop tre realtà umanitarie fortemente impegnate sul versante della solidarietà internazionale come l’Agenzia ONU per i Rifugiati-UNHCR, la Comunità di Sant’Egidio e Medici Senza Frontiere. Tutte e tre le organizzazioni fin dall’inizio coinvolte già sono attive sul territorio africano per favorire la vaccinazione e potranno grazie alla campagna incentivare la loro attività.