Genova per gli ultimi: una Guida gratuita e digitale per sapere "dove mangiare, dormire, lavarsi" e tanti altri servizi utili

A Genova la Comunità di Sant'Egidio ha pubblicato l'edizione aggiornata al 2022 della Guida DOVE mangiare, dormire, lavarsi. A Genova ci sono molti posti dove si può ricevere aiuto e accoglienza, come anche tanti luoghi dove si può aiutare ed essere accoglienti: la Guida si prefigge l'obiettivo di essere una mappa della solidarietà, in continuo aggiornamento negli anni, per rispondere a tante domande di aiuto e offerte di solidarietà. La guida viene distribuita gratuitamente a chi ne ha bisogno ed è disponibile per tutti in formato digitale. Scarica gratis il PDF nella pagina di download delle guide DOVE di Genova e altre città

Nel tempo la guida si è ampliata con una lista di servizi gratuiti, pubblici e privati: le mense, i centri di accoglienza notturna, le docce, gli ambulatori, i centri di ascolto. Sono fornite informazioni utili in vari ambiti come i servizi sociali e anagrafici, i servizi per migranti, e ancora: casa, pensioni, lavoro, studio.