30 gennaio, liturgia a Roma per Modesta e chi ha perso la vita per la durezza della vita in strada. Memoria che si fa vicinanza alle persone senza dimora

Domenica 30 gennaio 2022 alle ore 12, la liturgia di Santa Maria in Trastevere, in ricordo di Modesta Valenti viene trasmessa in Live streaming sui social (Facebook e YouTube) e sul sito della Comunità.

La storia di Modesta Valenti non si è conclusa nell'inverno 1983 quando anziana, senza dimora, ha perso la vita senza soccorsi alla stazione Termini di Roma. Il suo nome e la memoria di tanti che hanno patito la vita in strada diventano ricordo incessante nella preghiera, nelle "liturgie di Modesta", e nelle azioni di solidarietà. Nella ricorrenza è rinnovato l'impegno per i più poveri, nel segno dell'amicizia, che diventa cibo, vicinanza, ricerca di soluzioni, accompagnamento e accoglienza ogni giorno perché nessuno muoia di stenti.

Legata alla memoria di Modesta è la solidarietà di Sant'Egidio con gli homeless. Nel lungo e freddo inverno di Varsavia dove un pasto caldo allevia le sofferenze. Nella chiesa del Buon Pastore a Roma dove chi aiuta scopre le necessità di fare qualcosa per gli altri e di non chiudere mai la porta per accogliere. A Genova e Madrid, che hanno aggiornato la Guida DOVE mangiare, dormire, lavarsi, che in diverse città indica gli indirizzi della solidarietà e informazioni utili.



Appuntamenti 2022

(La pagina è in continuo aggiornamento con l'aggiunta degli appuntamenti segnalati alla redazione)

ROMA

Domenica 30 gennaio

TRASTEVERE Basilica di Santa Maria in Trastevere - ore 12:00

AURELIO-SAN PIETRO Santa Maria delle Grazie alle Fornaci, Piazza Santa Maria delle Grazie alle Fornaci 30 - ore 16:30

TRASTEVERE Basilica di Santa Maria in Trastevere - ore 17:30

ESQUILINO Basilica di Santa Prassede, Via di Santa Prassede 9 - ore 18:00



Domenica 13 febbraio

PIETRALATA Parrocchia S. Vincenzo Pallotti, Via Matteo Tondi 80 - ore 11:30

TOR MARANCIA Chiesa di San Michele, Via Odescalchi 67 - ore 11:30

TRULLO Chiesa delle Pie Discepole di Gesù Maestro, Via Portuense 739 - ore 11:00



Domenica 20 febbraio

APPIO / SAN GIOVANNI Chiesa Preziosissimo Sangue Largo Pannonia 1 - ore 11:00

LAURENTINO Parrocchia di S. Giovanna Antida - ore 12:00

PRIMAVALLE Parrocchia Gesù Divino Maestro - ore 16.30

TORRENOVA Parrocchia di San Gaudenzio, Via della Tenuta di Torrenova 114 - ore 11:15

TORRINO Parrocchia S. Maria del Carmelo - ore 12:00



Domenica 6 marzo

NOMENTANA Parrocchia di S. Emerenziana, Piazza S. Emerenziana - ore 11:00



Domenica 27 marzo

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

FIUMICINO

Domenica 6 febbraio

Parrocchia di Stella Maris, celebra S.E. Mons. Gianrico Ruzza, Amministratore Apostolico di Porto - Santa Rufina - ore 16:00

LUCCA

Sabato 29 gennaio

Chiesa di Sant'Andrea, Via di Sant'Andrea (Centro Storico), celebra mon. Paolo Giulietti, Arcivescovo di Lucca - ore 17:30