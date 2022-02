news

A Ivano-Frankivsk, nell'Ucraina occidentale, si prega per la pace

In Ucraina, mentre la situazione rimane sospesa e si teme un'escalation verso la guerra, si prosegue a pregare per la pace. A Ivano-Frankivsk, capoluogo di una delle regioni occidentali del paese, la Comunità di Sant’Egidio ha promosso nella cattedrale greco-cattolica della città una preghiera per la pace in Ucraina e nel mondo.



È stato raccolto l’invito di papa Francesco: la preghiera per la pace è la risposta alle minacce di guerra. Si rafforza così l’impegno a pregare e a lavorare per la pace, cominciando dalla vicinanza ai numerosi poveri di strada, che soffrono anche per le conseguenze del lungo conflitto che ha impoverito il paese.