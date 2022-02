news

A Simeone e Anna, di cui oggi si fa memoria, sono dedicate alcune case famiglia per anziani di Sant'Egidio in Italia e in Europa

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Quaranta giorni dopo il Natale, la Chiesa ricorda la festa della Presentazione di Gesù al tempio. Sono Simeone e Anna, due anziani che dedicavano le proprie giornate alla preghiera e al servizio al tempio, ad accogliere e a riconoscere il bambino, come ci narra il Vangelo di Luca (2, 22-40).

A loro, simbolo della capacità di chi è avanti negli anni di vivere il tempo dell’attesa e della preghiera e di indicare alle generazioni più giovani la via della speranza, sono dedicate alcune case famiglia realizzate dalle Comunità di Sant'Egidio in diversi paesi europei, destinate ad anziani che sarebbero altrimenti rimasti soli o istituzionalizzati.

In queste case gli anziani tornano a vivere in un'atmosfera familiare, ricca di affetto e di cura, accompagnati da amici più giovani. Nell'alleanza tra le generazioni, si ricostruisce quel tessuto umano troppo spesso lacerato dall'isolamento sociale degli anziani, e si arricchisce la vita di tutti.

Situata nel centro della città di Antwerpen, in Belgio, la prima casa dedicata a Simeone e Anna, è da circa quindici anni approdo per tanti anziani, in un luogo bello, luminoso e curato, dove vivono aiutati dai giovani volontari della Comunità, di cui non pochi figli dell’immigrazione. In questo modo, la Casa di “Simeone e Anna” non solo costruisce ponti di solidarietà intergenerazionale, ma anche interculturale.

In Italia, a Novara la casa famiglia di Sant'Egidio sorge nella casa che era appartenuta al presidente Scalfaro, che ne ha fatto dono alla Comunità perchè ne facesse un luogo di accoglienza e di nuova vita per anziani in difficoltà abitativa.

Nella primavera del 2019, anche nel vecchio quartiere del Raval, al centro di Barcellona, vicino alla sede della Comunità di Sant'Egidio, è stata inaugurata una casa famiglia di Sant'Egidio dedicata ai due anziani del Vangelo: ampia e luminosa, è collocata sopra le antiche mura romane della città, ma arredata con gusto moderno e funzionale.

Sono solo alcune delle case famiglia e dei cohousing che costituiscono un impegno intenso di Sant'Egidio per il diritto degli anziani, ma in questo giorno dedichiamo un augurio speciale a tutti coloro che in queste case vivono e offrono la loro amicizia alle generazioni più giovani.



Dall'archivio