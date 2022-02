news

Sì alla pace, no alla guerra. Manifestazione per la pace in Ucraina. VIDEO

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Di nuovo il fantasma della guerra torna ad affacciarsi in Europa.

Non si può accettare che nel nostro continente, già devastato nel corso del Novecento da due guerre mondiali, si possa ancora ricorrere allo strumento militare per risolvere problemi e contese. Ma non è ugualmente accettabile che la società civile resti indifferente di fronte a questa minaccia. È da troppo tempo che non si scende in piazza per la pace, lasciandola decidere solo nei palazzi.



“La guerra è sempre una pazzia”, ha detto papa Francesco. Occorre mobilitarsi subito per respingere la follia e il rischio dell’aggressione armata ma scegliere con decisione la via del dialogo e della pace.



Per questo la Comunità di Sant’Egidio promuove una manifestazione per la pace in Ucraina

La Comunità di Sant’Egidio fa appello a tutte le forze politiche, alle organizzazioni sindacali e della società civile, ad unirsi a questa mobilitazione: un raduno senza bandiere, con la sola appartenenza della pace, per chiedere che si continui a parlare e a negoziare e non si ricorra alle armi.



Roma, 15 febbraio 2022



Per aderire scrivere a [email protected]