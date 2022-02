news

"Sinodo di tutti, nessuno escluso”: nell'ambito del cammino sinodale voluto da papa Francesco, un momento di ascolto della voce dei poveri. In streaming alle ore 16,30

dalla basilica di Santa Maria in Trastevere

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Nella fase preparatoria del sinodo nella diocesi di Roma, che prevede l’ascolto del popolo di Dio, la Comunità di Sant’Egidio ha organizzato un incontro per ascoltare la voce di chi non può essere escluso: senza fissa dimora, persone con disabilità, anziani, migranti.

Saranno presenti monsignor Benoni Ambarus, vescovo ausiliare per la diocesi di Roma e Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio.