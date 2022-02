news

Le Comunità di Sant'Egidio nel mondo in preghiera per la pace in Ucraina. Appuntamenti

Da diverse parti del mondo si alza in questi giorni una preghiera incessante per la pace in Ucraina. Le Comunità di Sant'Egidio, non solo in Europa, ma in Africa, in Asia, nelle Americhe, si fanno vicine a coloro che soffrono per la guerra.

Pubblichiamo qui di seguito alcuni appuntamenti. La lista è in continuo aggiornamento, su segnalazioni alla redazione

Preghiere



Giovedì 24 febbraio

Roma, Basilica di Santa Maria in Trastevere, ore 20:00

Livorno, Chiesa di San Giovanni Battista, ore 19:00

Padova, Chiesa dell’Immacolata, ore 19:30

Novara, Chiesa di Ognissanti

Genova, Basilica dell’Annunziata, ore 19:30

Napoli, Chiesa di San Pietro Martire, ore 20:00

Bruxelles (Belgio), Notre Dame aux Riches Claires, ore 19:30

Berlino (Germania)

Varsavia (Polonia), Parrocchia di Santa Barbara, ore 20:00

Würzburg (Germania), Marienkapelle

Barcellona (Spagna), Basilica dels Sants Martirs Just i Pastor, ore 20:00

Bujumbura (Burundi), Rohero I, Avenue de Tireur n. 4

Bangui (Repubblica Centrafricana)



Venerdì 25 febbraio

Milano, Basilica di Sant’Ambrogio, ore 19:30

Pavia, Chiesa di S. Primo, ore 19:30

Parma, Chiesa di Santa Caterina, ore 19:00

Monterotondo, Parrocchia di Santa Maria della Grazie, ore 19:15

Frosinone, Piazza della Libertà, ore 20:00

Aversa, Via del Plebiscito, ore 18:00

Anversa (Belgio), Chiesa di S. Carlo Borromeo, ore 19:30

Parigi (Francia), Chiesa di Saint-Merry, ore 20:00

Madrid (Spagna), Iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas, ore 20:00

Manresa (Spagna), Església de les Caputxines, ore 17:30

Jakarta (Indonesia), Kapel Sant’Egidio, orario 19.00 WIB

Beira (Mozambico), Bairro da Ponta-gea, rua Mouzino de Albuquerque, ore 18:00

Bamako (Mali), Chiesa di Garantibougou

Holguín (Cuba), presso la sede della Comunità di Sant'Egidio, ore 20:30

New York, Chiesa dell'Epifania, ore 18:30



Sabato 26 febbraio

Borgomanero, Piazza Martiri, ore 16:30

Città del Messico (Messico), Capilla de la Inmaculada Concepción, ore 17:00

San Salvador (El Salvador), 1a Calle Pte. 3516, ore 17:30

Domenica 27 febbraio

Pisa, Chiesa di San Matteo, ore 17:00

Trieste, Chiesa di San Giuseppe, ore 18:00



Martedì 1° marzo

Poznan (Polonia), Chiesa di San Rocco, ore 19:00

Washington, Chiesa di Santo Stefano, ore 18:30



Sabato 5 marzo

Catania, Basilica Cattedrale, ore 20:00



Flashmob



Venerdì 25 febbraio

Treviso, Parrocchia della Beata Vergine Immacolata, ore 17:45

Torino, Piazza Palazzo di Città, ore 17:30



Sabato 26 febbraio

Roma, Pontile di Ostia, ore 11:00