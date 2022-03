news

A Kiev e a Leopoli, la guerra non ferma l'amore per i poveri. Sant'Egidio porta cibo caldo nelle strade e nei rifugi

La notte scendono nei rifugi, come tutti. Ma mentre proteggono se stessi e le loro famiglie, le persone della Comunità di Sant'Egidio di Kiev e di Leopoli non distolgono lo sguardo da chi è più povero e vulnerabile. E appena è possibile, sono in strada o nelle stazioni della metropolitana, a portare minestre calde a chi non ha una casa dove tornare, e subisce più di tutti il freddo e la paura.

Nelle immagini che pubblichiamo vediamo la preparazione e la distribuzione di panini e minestra, la distribuzione nelle stazioni, in strada e nelle metropolitane, anche se appare evidente che anche nei negozi le scorte di cibo cominciano a scarseggiare.

Siamo vicini a loro con la solidarietà e la preghiera.

