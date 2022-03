news

In Polonia, Sant'Egidio accoglie i profughi della guerra in Ucraina

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Alla frontiera polacca prosegue l'esodo degli ucraini in fuga dalla guerra. Sono 150.000 le persone che si calcola siano arrivate finora. Il governo polacco ha deciso di non allestire campi profughi nelle zone di frontiera, isolate e con scarsi servizi, ma di realizzare piuttosto luoghi di accoglienza nelle grandi città.

Le Comunità di Sant'Egidio della Polonia sono mobilitate, sia a Varsavia che nelle altre città, per provvedere all'ospitalità, mettendo in contatto molte famiglie ucraine con quelle polacche che hanno comunicato la loro disponibilità ad accogliere i profughi nelle loro case.

Tra questi, sono arrivati anche - sani e salvi - alcuni amici della Comunità di Kiev che hanno dovuto abbandonare le loro case e studenti in fuga dalla città di Kharkiv, colpita da pesanti bombardamenti.

E' grande la generosità che si va manifestando in questi giorni: una famiglia di Varsavia in procinto di trasferirsi in un appartamento nuovo, ha rimandato il trasloco per fare spazio, nella nuova casa, ad una giovane donna con due bambini piccoli arrivata la scorsa notte da Kiev.

Una catena di solidarietà si è creata già tra chi viene soccorso e gli altri: coloro che vengono ospitati, nonostante la situazione difficile, sono scesi in strada per offrire solidarietà e aiuto a chi non ha un riparo.

Sant'Egidio prosegue il propriolavoro, distribuendo cibo e abiti caldi nei rifugi, organizzando l'ospitalità e fornendo informazioni sulla protezione umanitaria offerta ai profughi dall'Unione Europea.

Per chi vuole aiutare

sono utili aiuti economici per permettere di acquistare generi necessari nei luoghi di arrivo dei profughi e predisporre l’ospitalità.

DONA ONLINE

CONTATTACI