Mentre prosegue l’esodo degli ucraini in fuga dalla guerra, anche le comunità della Slovacchia continuano a lavorare per l’accoglienza al principale valico di frontiera, Vyšné Nemecké, tra Ucraina e Slovacchia.

La comunità aiuta coloro che arrivano, non solo con beni di prima necessità - cibo, abiti caldi - ma anche dando informazioni sul diritto alla protezione umanitaria nella Unione Europea e indirizzando i tanti che vogliono proseguire il viaggio verso altri paesi europei, favorendo i contatti con parenti o conoscenti. Diverse persone infatti continuano il viaggio verso la Repubblica Ceca; anche lì trovano il supporto della Comunità.

Il Primo Ministro della Slovacchia, Eduard Heger, è venuto in visita alla frontiera; ha incontrato diversi rifugiati e si è intrattenuto a lungo con le persone della Comunità. Si è parlato dell’impegno della Comunità per la pace e dell’accoglienza attraverso i corridoi umanitari di coloro che fuggono dalle guerre.

Il primo ministro ha incontrato le persone che stanno aiutando i profughi tra cui anche Fadi, giovane iracheno giunto come rifugiato in Slovacchia e che oggi, nella comunità, accoglie coloro che fuggono dalla guerra in Ucraina. Un esempio che evidenzia, come ha detto Heger, che la Comunità costruisce la pace a partire da un “cuore che guarda prima di tutto al bisogno degli altri”.