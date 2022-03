news

Elissar e la sua famiglia: una storia di accoglienza e integrazione in Italia attraverso i corridoi umanitari

In questo video della trasmissione "Presa Diretta", immagini e significato dei corridoi umanitari di Sant'Egidio, il primo e il più grande progetto autofinanziato di ingressi legali per i profughi. Partito nel 2016 ha fatto ormai arrivare in Europa 4300 persone, con lo scopo di salvare persone in fuga dalla guerra (in Siria, nel Corno d'Arica, in Libia) evitare i pericolosissimi viaggi con i barconi nel Mediterraneo.



E dopo 4 anni? La storia di Elissar e della sua famiglia.