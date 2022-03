news

È arrivato a Leopoli il secondo carico di aiuti: la Comunità ucraina al lavoro per distribuirlo all'ospedale pediatrico e nelle zone più interne dell'Ucraina

Raggiungere le aree più interne dell'Ucraina e aiutare gli sfollati interni che hanno raggiunto la regione occidentale del paese sono le direttrici degli aiuti umanitari di Sant'Egidio, che distribuisce medicinali, buoni spesa e generi di prima necessità.

Un carico di latte in polvere è stato consegnato all’ospedale pediatrico di Leopoli, nell’Ucraina dell’ovest: più di 10mila confezioni sono state donate dal Banco Farmaceutico e da H&H Group Italy Srl e trasportate dall’Italia dalla Comunità di Sant’Egidio. Una parte è in viaggio verso Ivano Frankivsk, destinata alle zone orientali e cercherà di raggiungere Kiev. Il latte in polvere è indispensabile per la sopravvivenza di migliaia di neonati fino ai 12 mesi di età, nelle città che si stanno spopolando.



A Leopoli la Comunità di Sant’Egidio in collaborazione con il World Food Programme distribuisce voucher per fare la spesa alimentare. In diversi punti – nelle foto una scuola nel quartiere di Sykhiv e il centro dell’Arche – i buoni sono consegnati agli sfollati interni che hanno raggiunto la città, alle famiglie con disabili, alle persone senza dimora e tutti coloro in situazione di grave vulnerabilità.

A quasi un mese dall’inizio dei bombardamenti, è diffuso in Ucraina il bisogno di generi di prima necessità e i più fragili rischiano di mancare del necessario per sopravvivere. Un primo carico di dodici tonnellate di abbigliamento, coperte, medicine e mascherine ha già raggiunto l’Ucraina negli scorsi giorni, grazie a una mobilitazione di solidarietà in Italia, in cui si moltiplicano i centri di raccolta di medicinali. Nei prossimi giorni partiranno altri carichi di aiuti umanitari.



Continuate a sostenerci



con la DONAZIONE ONLINE;

diffondendo l'APPELLO di Andrea Riccardi per "Kiev città aperta" perché cessino le ostilità e le violenze sui civili.

Partecipando alla RACCOLTA DI FARMACI

Per informazioni o altre tipologie di aiuto CONTATTACI