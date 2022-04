news

Preghiera ecumenica per la Pace a Città del Messico

La Comunità di San Egidio di Città del Messico, insieme al Concilio Ecumenico del Messico, all'Eparchia greco-cattolica melchita, alla Canonica Agostiniana di Santa Monica, alla Parrocchia maronita di Nostra Signora del Libano, al Sinodo luterano del Messico e alla Parrocchia del Sacra Famiglia, SJ, hanno pregato insieme per la pace tra Ucraina, Russia e in tutti i luoghi dove c'è violenza.



Il messaggio di ogni confessione era unitario e chiaro: ciascuno nella propria responsabilità personale ma anche comunitariamente come cristiano è chiamato ad essere costruttore di pace.