Conferenza stampa: Ucraina, 50 giorni di guerra - resistere con la solidarietà. VIDEO

Il lavoro umanitario e di accoglienza ai profughi - collegamento in diretta da Leopoli - presenza di alcune famiglie di rifugiati in Italia

Giovedì 14 aprile, alle ore 11.15, cinquanta giorni dall’inizio della guerra, il presidente della Comunità di Sant’Egidio Marco Impagliazzo presenterà in conferenza stampa il lavoro umanitario e di accoglienza ai profughi, portato avanti sia in Ucraina, sia in diversi paesi europei, dall’Italia alla Polonia, dalla Slovacchia all’Ungheria. Alla conferenza stampa, che si terrà, in presenza a Via della Paglia 14b e sarà trasmessa in streaming sul sito www.santegidio.org e sui canali social della Comunità, interverrà anche Jurij Lifanse, responsabile di Sant’Egidio in Ucraina. Saranno inoltre presenti alcune famiglie ucraine, accolte a Roma dalla Comunità.

CONFERENZA STAMPA

(in presenza e streaming)

Comunità di Sant’Egidio

Roma, Via della Paglia 14B

Giovedì 14 aprile

Ore 11.15



Interverranno

Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio

Jurij Lifanse, responsabile della Comunità di Sant’Egidio in Ucraina, in collegamento da Leopoli