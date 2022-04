news

ARTE E SOLIDARIETÀ: il 25 aprile e il 1 maggio Galleria Borghese offre la visita guidata a oltre 300 rifugiati della Scuola di Lingua e Cultura Italiana

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Lunedì 25 aprile e domenica 1° maggio la Galleria Borghese in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio offre a oltre 300 rifugiati di tutte le età visite speciali ai tesori della sua collezione e alla mostra Guido Reni a Roma. Il Sacro e la Natura.



Nel segno della condivisione dei valori della Comunità, la Galleria ha deciso di offrire ai loro assistiti l’opportunità di visitare il museo a titolo gratuito con l’obiettivo di mettere a loro disposizione la bellezza e l’unicità dei luoghi e dei capolavori, patrimonio di tutti, per facilitare esperienze di socializzazione, vivere la città e comprendere meglio la cultura e la storia che li circonda. Una iniziativa che mette al centro il museo come luogo che accoglie e coinvolge, e promuove una visione inclusiva e accessibile della Cultura.



Gli ospiti delle visite, provenienti da più di 40 paesi, molti dei quali in guerra, fanno parte della Scuola di Lingua e Cultura Italiana. La scuola è presente a Roma e in altre città italiane da più di 30 anni e rappresenta un luogo di integrazione completamente gratuito, in cui migranti e rifugiati possono, oltre alla lingua italiana, apprendere la ricchezza della nostra cultura.



Oltre ai capolavori di Bernini e Caravaggio della collezione permanente, i partecipanti a queste visite speciali potranno ammirare le opere della mostra Guido Reni a Roma. Il Sacro e la Natura.





CONTATTI PER LA STAMPA

Lara Facco P&C

viale Papiniano 42 | 20123 Milano

T. +39 02 36565133 | [email protected]

Lara Facco | M. +39 349 2529989 | E. [email protected]

Camilla Capponi | M. +39 366 3947098 | E. [email protected]

Marianita Santarossa | M. +39 333 422 4032 | E. [email protected]

Alberto Fabbiano | M. +39 340 8797779 | E. [email protected]



Galleria Borghese

Piazzale Scipione Borghese 5 - Roma

www.galleriaborghese.beniculturali.it



Social network:

@galleriaborgheseufficiale

@galleriaborgheseufficiale



@GallBorghese

#GalleriaBorghese