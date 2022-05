appuntamento

A Padova la presentazione del libro "La mia lotta per la pace". A mani nude contro la guerra in Centrafrica. Via San Francesco 61, ore 18

Combattere la guerra disarmato e a mani nude. Il card. Nzapalainga in Centrafrica lo fa da anni. Insieme a un pastore protestante e a un imam. Lo racconta in "La mia lotta per la pace" (Libreria Editrice Vaticana). Il card. Nzapalainga a Padova per presentare il suo libro martedì 24 maggio 2022 alle ore 18.00.