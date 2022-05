news

Una lettera da Bangui per le Scuole della Pace di Roma

A Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana, da un anno la Comunità di Sant’Egidio, il sabato riunisce circa 40 bambini dai 2 anni ai 15 anni, in uno spazio della Clinique DREAM, per la Scuola della Pace.

Sono bambini provenienti da un quartiere vicino, molto povero e popolare. La Scuola della Pace è stata per loro una rivoluzione, un luogo dove essere accolti e rispettati, dove imparano a leggere e scrivere e soprattutto a stare insieme senza violenza.

In occasione di una visita di una delegazione della Comunità di Roma, lo scorso sabato, i bambini hanno voluto scrivere una lettera ai loro amici di Roma.



“Buongiorno cari amici di Roma. Noi siamo molto onorati di potervi conoscere.

Noi siamo gli amici della Scuola della Pace di Bangui e vorremmo farvi arrivare i nostri saluti.

Vi siamo molto vicini e siamo vostri amici insieme per la pace.

Come state? Grazie per il vostro affetto.

Che la pace sia con voi! “



Anche per Bangui è l’inizio di un legame che accorcia le distanze e unisce i bambini della Scuole della Pace nel mondo.