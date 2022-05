news

In Indonesia si è celebrata la Giornata Nazionale degli Anziani: finalmente aperte le porte di tanti istituti per momenti di incontro, di preghiera e di festa

Le Comunità di Sant'Egidio dell'Indonesia hanno celebrato la Giornata Nazionale degli Anziani, in diverse città: a Jakarta è stato possibile far uscire gli anziani dall'istituto dove vivono, per trascorrere una giornata di vacanza ad Ancol, una località balneare molto famosa della costa vicino alla capitale.

In altre città, come Medan, Padang, Kupang e Yogyakarta, visite e momenti di festa si sono svolti all'interno degli istituti. In molti casi, era la prima volta che si poteva rientrare dopo la lunga chiusura dovuta alla pandemia.

A Padang, mons. Vitus Rubyanto si è unito alla festa presso la Casa per Anziani "Wisma Cinta Kasih". Gli anziani hanno davvero apprezzato questo momento prezioso. A Kupang la giornata è iniziata con la celebrazione della liturgia - anche questo un dono per gli anzinai che non potendo uscire spesso non ne hanno la possibilità - ed è proseguita ocn pranzo insieme e festa. .

Bambini e ragazzi delle Scuole della Pace hanno preso parte attivamente a questa giornata. Dopo aver dedicato il tempo dello studio a parlare del valore della vita degli anziani, sono stati accompagnati a visitare e a portare doni ad anziani poveri che vivono nelle case, e anche ad alcuni che non hanno una dimora stabile.

"E' stato un momento di grande gioia per tutti noi. Abbiamo visto le porte chiuse che iniziano ad aprirsi per un dialogo con gli anziani e per costruire una società inclusiva in vari luoghi dell'Indonesia. In questa occasione anche i giovani hanno potuto imparare dalle esperienze di vita degli anziani e, soprattutto, questa celebrazione è l'affermazione del diritti degli anziani di ricevere attenzione, cura e di essere ascoltati"