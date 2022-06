news

I bambini di Roma insieme ai Giovani per la Pace manifestano per la fine della guerra in Ucraina. Servizio del TGR Lazio

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Una grande onda colorata arriva all'improvviso e Piazza del Popolo non è più la stessa.

Basta la guerra, liberiamo la terra! La fantasia degli slogan come risposta alla paura, perché la guerra, non lontana da casa, spaventa questi bimbi, che per la pace hanno scritto decine di lettere.