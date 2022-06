news

Festa a Santa Maria in Trastevere per l'ordinazione di un diacono permanente della Comunità di Sant'Egidio della Germania

La liturgia celebrata nella basilica di Santa Maria in Trastevere in occasione della festa della Santissima Trinità, ha assunto un tono particolarmente festoso per l’ordinazione di Hans Ulrich, della Comunità di Sant’Egidio della Germania, come diacono permanente della Fraternità Missionaria di Sant'Egidio.

Alla liturgia, presieduta da mons Ambrogio Spreafico, vescovo di Frosinone, erano presenti la moglie e i figli di Hans, insieme ai rappresentanti delle diverse comunità della Germania riunite da alcuni giorni a Roma per un convegno dal titolo “Un cristianesimo felice”.

Comunità che sono cresciute, in tante città della Germania, accogliendo anche nuovi europei e profughi dalle guerre di questo tempo, come ha sottolineato Marco Impagliazzo, presidente della Comunità, nel saluto che ha rivolto a Hans e alla sua famiglia.