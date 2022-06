news

Conferenza stampa “Salviamo i nostri anziani” dal caldo e dall'isolamento.VIDEO

Dati e proposte per proteggere la parte più fragile della popolazione.

All’inizio di questa estate occorre lanciare una grande mobilitazione a sostegno delle persone anziane del nostro paese. Sono state le prime e più numerose vittime della pandemia da Coronavirus, soprattutto negli istituti, e ora, di fronte ad un’ondata di caldo che si preannuncia tra le più forti e lunghe dall’inizio del secolo, rischiano di vivere seri pericoli per la loro salute, con l’aggravante, in molti casi, di un isolamento sociale che si può e si deve contrastare. Martedì 28 giugno, la Comunità di Sant’Egidio presenterà alcuni dati sulla popolazione anziana in Italia e lancerà, sulla base della sua esperienza, alcune proposte per proteggere e salvare questa fragile ma importantissima parte della società, da cui dipende il giudizio sul livello di civiltà del nostro paese.



Conferenza Stampa

“Salviamo i nostri anziani”

Dati e proposte per proteggere la parte più fragile della popolazione



Interverrà il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo



