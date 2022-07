news

A Mosca inizia la #santegidiosummer: vacanze solidali con gli amici senza dimora

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

A Mosca è iniziata la #santegidiosummer. Tre giorni di vacanza e riposo insieme a un gruppo di poveri e di senza fissa dimora, in una località fresca, non lontano dalla capitale. È molto più di una semplice "vacanza". Le persone invitate sono quelle che gli Amici di Sant'Egidio di Mosca incontrano e aiutano durante tutto l'anno, alcuni da più di 15 anni, con la distribuzione di pasti per strada e le visite nelle case.

Persone sole, che non avrebbero mai la possibilità di trascorrere un periodo di vacanza, possono invece godere di cose semplici, eppure tanto importanti perchè restituiscono dignità e la gioia di una vita in famiglia: stare seduti a tavola, invece di consumare i pasti sulla strada, rilassarsi in unluogo bello e fresco, partecipare a concerti, corsi di cucina, workshop creativi, i classici giochi sportivi e perfino a una "gita virtuale" in Mozambico per conoscere anche realtà molto distanti dal proprio paese.