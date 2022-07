news

Andrea Riccardi in Malawi visita la "Casa delle bambine" di Sant'Egidio a Blantyre

Una casa di accoglienza per bambine e ragazze abbandonate e vittime della tratta

La prima tappa della visita di Andrea Riccardi in Malawi, dove incontrerà le Comunità di Sant'Egidio, è stata la "casa delle bambine" di Blantyre.

Aperta 6 mesi fa, la struttura accoglie bambine e ragazze tra i 12 e i 14 anni che vivevano in strada, abbandonate e talvolta vendute dai trafficanti o dalle stesse famiglie, spinte dalla povertà e per questo abusate e sfruttate.



Il fenomeno delle bambine in strada è in aumento in Malawi. La Commissione governativa per i diritti umani ha denunciato una crescita della tratta di minori negli ultimi 3 mesi. Il fenomeno è connesso con la crisi economica aggravatasi a causa dalla guerra in Ucraina che ha provocato un ulteriore rincaro della vita. Un dramma di enormi proporzioni in un paese già povero: le Nazioni Unite stimano infatti che nel prossimo anno, su 19 milioni di abitanti, circa 9 sono a rischio fame.



Sant’Egidio da anni si occupa dei ragazzi di strada, distribuendo cibo, offrendo loro la possibilità di docce e cure mediche, curando l’inserimento a scuola o la formazione professionale. Nella casa recentemente aperta, che arriverà ad ospitare 16 ragazze, le attuali ospiti sono state tutte iscritte a scuola, prima tappa di una integrazione nel contesto sociale.

Nel corso della visita, Andrea Riccardi ha visitato si è fermato a lungo a parlare con le giovani ospiti e con gli operatori, ha ascoltato le loro storie ed ha espresso la gioia e la speranza che ripone in loro la Comunità, divenuta una madre e una famiglia per ciascuna di loro.