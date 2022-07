appuntamento

Cattolici e Sciiti davanti al futuro. Convegno, 13 e 14 luglio Sala Conferenze della Comunità di Sant'Egidio, via della Paglia 14b. Il programma

PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO POMERIGGIO ORE 16.30



Indirizzi di saluto:

PASQUALE FERRARA

Direttore generale affari politici e di sicurezza, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Italia



MIGUEL ÁNGEL AYUSO GUIXOT

Cardinale, presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso



MOSTAFA MOHAGHEGH DAMAD

Teologo e professore di Giurisprudenza Islamica presso l’Università Shahid Beheshti di Tehran, Iran



17.00 Introduzione ai lavori:

ANDREA RICCARDI

Storico, fondatore della Comunità di Sant’Egidio



JAWAD AL-KHOEI

Segretario generale, Imam Al-Khoei Institute, Iraq



18.00 PRIMA SESSIONE

Presiede: VITTORIO IANARI

Comunità di Sant’Egidio



1) I valori umani condivisi: il messaggio del Papa e dell’Alta autorità sciita

MARCO IMPAGLIAZZO

Storico, presidente della Comunità di Sant’Egidio



NAZIH MOHIEDDIN

Professore presso l’alto seminario sciita di Najaf, Iraq



2) Responsabili e responsabilità nella comunità religiosa contemporanea

LOUIS RAPHAËL I SAKO

Cardinale, Patriarca di Baghdad dei Caldei



AMBROGIO SPREAFICO

Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino



EZALDEEN AL-HAKIEM

Professore presso l’alto seminario sciita di Najaf, Iraq



TALAL AL-KAMALI

Decano della Facoltà di Studi Islamici presso l'Università Warith Alanbiyaa di Kerbala,Iraq



GIOVEDÌ 14 LUGLIO MATTINA ORE 10.00



SECONDA SESSIONE



3) Libertà e testimonianza: modelli di pensiero cristiano e islamico



Presiede: ABBAS AL-FAHHAM

Università di Kufa, Iraq



JOSÉ TOLENTINO DE MENDONÇA

Cardinale, Archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa



ARMAND PUIG I TÀRRECH

Rettore dell'Ateneo "Sant Pacià" di Barcellona, Spagna



ISMAIL AL-KHALIQ

Direttore della Fondazione al-Khoei di Parigi, Francia



ABUL-QASIM AL-DIBAJI

Segretario generale della World Organisation of Pan-Islamic Jurisprudence, Kuwait



4) Il futuro: l’incontro tra generazioni



Presiede: HAIDER AL-SAHLANI

Università di Kufa, Iraq



VINCENZO PAGLIA

Arcivescovo, presidente della Pontificia accademia per la vita



DANIELA POMPEI

Responsabile della Comunità di Sant’Egidio per i servizi agli immigrati



MAYTHAM AL-KHUNAIZI

Professore presso il seminario sciita di Qatif, Arabia Saudita



MAHDI AL-AMIN

Professore e ricercatore, Libano



12.00 Conclusioni:

ANDREA RICCARDI

Storico, fondatore della Comunità diSant’Egidio



ZAID BAHR AL-ULOOM

Direttore dell'Accademia Al-Balagha,Istituto Imam Al-Khoei, Iraq



