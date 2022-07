news

A Praga la Comunità va in vacanza con le famiglie rifugiate dall'Ucraina in guerra

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

In questi mesi è cresciuta l’amicizia tra la Comunità di Sant'Egidio di Praga e diverse famiglie ucraine fuggite dalla guerre e accolte in città. La Comunità, in questi mesi, ha aiutato l’inserimento scolastico dei bambini e ha avviato una scuola di lingua per le madri.



Nei giorni scorsi sono state invitate le famiglie, principalmente donne e bambini, a passare insieme una vacanza in una collina non lontano dalla città. Erano presenti anche persone in dialisi che, grazie all’intervento di Sant'Egidio, sono curate negli ospedali di Praga.



Sono stati giorni di amicizia e di serenità per tutti. Sofia, 87 anni di Kharkiv, ha detto – commossa - che per la prima volta si è sentita come se stesse di nuovo a casa con i propri familiari. Vitalij ha manifestato la sua gioia dicendo che non avrebbe mai pensato che potesse esistere una vera amicizia come questa.



Durante la vacanza si sono svolte gite, feste, giochi con i bambini e si è conclusa con una preghiera per la pace tenutasi all’aperto. Si sono letti i nomi dei paesi in guerra, alternando l’ucraino ed il ceco. La preghiera comune per la pace è stata per tutti il segno che nessuno è dimenticato.